Гражданина Казахстана задержали за съемку военкомата в Москве

В Москве задержан 47-летний гражданин Казахстана Алексей Т., снимавший военкомат на телефон, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в среду на Мантулинской улице в Пресненском районе. По данным очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к военкомату и стал снимать здание на камеру телефона.

Его оперативно задержали и доставили в отделение полиции. Подозреваемый оказался гражданином Казахстана.

Он заявил, что приехал в Москву якобы в туристических целях и поселился в «Новотеле». Гостиница расположена достаточно близко от военкомата — в 17 минутах ходьбы.

Сейчас подозреваемый все еще находится в отделении. Рассматривается версия, что он помогал планировать диверсию.