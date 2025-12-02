Готовил атаку на самолеты во Внукове: подмосковный террорист отправлен в тюрьму

Второй Западный окружной военный суд завершил резонансное разбирательство по факту предотвращенного теракта. Житель Московской области Николай Агапов получил 9-летний тюремный срок за планирование атаки на пассажирские самолеты с использованием БПЛА, оборудованного самодельным взрывным устройством, сообщает «Царьград» .

Следствие установило, что преступные намерения Агапова реализовывались поэтапно. В августе 2024 года он провел детальную разведку местности вокруг московского аэропорта Внуково. Сфотографировав окрестности на свой мобильный телефон, он отправил полученные изображения своему сообщнику.

В феврале 2025 года обвиняемый извлек беспилотник, уже оборудованный самодельной бомбой, из тайника в микрорайоне Климовск. БПЛА был доставлен в гараж в Подольске, где его хранили с целью нападения на вылетающие из Внукова воздушные суда. Реализовать задуманное Агапову не удалось: он был задержан сотрудниками ФСБ 24 в том же месяце.

Суд признал мужчину виновным в подготовке к совершению теракта и незаконном хранении взрывных устройств. Первые 3 года наказания он проведет в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, на него наложены штраф в размере 50 тыс. рублей и взыскание в пользу государства суммой в 1 млн рублей, вырученной от продажи его автомобиля, который использовался при подготовке к преступлению. После отбытия наказания Агапову будет назначен еще год ограничения свободы, информирует пресс-служба прокуратуры Московской области.

