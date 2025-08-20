Горят крыша и деревья: коньячный комбинат объят сильным огнем в Дербенте

сегодня в 15:07

Пожар произошел на коньячном заводе в Дербенте

Коньячный завод, который производит алкоголь марки «Дербентская крепость», загорелся в Дербенте. Огнем объята крыша административного здания, а также расположенные на территории деревья, сообщает SHOT .

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание. Сначала огонь охватил проводку, затем перекинулся на крышу административного здания НИИ биотехнологии продуктов переработки винограда.

Также пламя перекинулось на деревья, которые находятся на территории предприятия. Они вспыхнули как спичка. Сейчас деревья полностью объяты огнем, над ними клубится серый густой дым.

Между тем рядом с заводом собрались местные жители, которые пытаются заснять произошедшее на видео. Их не подпускают близко к предприятию.

До цехов с алкоголем пламя пока не добралось. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

