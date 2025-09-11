Голый и мертвый: в Таиланде нашли тело россиянина спустя 5 дней после смерти

На вилле в Таиланде нашли тело россиянина без одежды

Тело россиянина без одежды обнаружили на вилле в Таиланде. По предварительным данным, он скончался пять дней назад от остановки сердца, сообщает SHOT .

Два года назад 57-летний россиянин Сергей снял виллу на Пхукете. Именно здесь его тело обнаружили сотрудники полиции

Следов борьбы и взлома не было. По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце. Хозяйка дома отметила, что у арендатора не было родственников.

Ранее у водохранилища, расположенного вблизи известного туристического курорта Паттайи, был найден чемодан, содержащий женские останки и железные диски для гантелей. Чемодан был обмотан цепями и закрыт на замки.