Голову, руку и лиф девушки достали из желудка крокодила в Зимбабве

В Зимбабве крокодил разорвал женщину, которая с супругом и приятелями отдыхала рядом с рекой. Об этом пишет Lenta со ссылкой на зимбабвийское СМИ The Herald.

Ньони и Тейлор Брюс вместе с двумя приятелями поехали на остров на реке Замбези в провинции Северный Матабелеленд, чтобы искупаться и сделать фото на природе. Девушка с друзьями вошли в реку и начали делать фото.

Внезапно из воды вылез крокодил, схватил женщину, три раза подкинул ее в воздухе, после чего уволок под воду. Через некоторое время девушка опять появилась на поверхности.

Приятели отправились спасать подругу. Однако крокодил затем утащил ее на глубину.

На место происшествия приехали полицейские и Управление парков и дикой природы Зимбабве. 23 декабря они нашли крокодила и убили его. Из желудка достали голову, левую руку и бюстгальтер Ньони.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.