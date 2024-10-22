Глюк’оZа намекнула на роль влиятельного человека в ее задержании

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Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала свое задержание в аэропорту, после которого артистку оштрафовали за употребление наркотиков. По словам звезды, сотрудник полиции сказал ей, что «на нее пожаловался влиятельный человек», сообщает StarHit .

Глюк’оZа заявила, что правоохранители могли провести задержание из-за «того, кто последние месяцы пытается ее уничтожить».

Чистякова-Ионова сопроводила свои слова публикацией видео, на которых она просит полицейских представиться и предъявить документы, однако сотрудники призывают ее выключить камеру и пройти с ними.

В пресс-службе столичных судов общей юрисдикции заявляли, что певицу задержали в аэропорту Шереметьево, когда стражи порядка заподозрили ее в наркотическом опьянении. От медосвидетельствования Чистякова-Ионова отказалась.

По итогу певицу оштрафовали на 5000 рублей за употребление запрещенных препаратов.