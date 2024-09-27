Главу «Сибирской навигационной компании» арестовали по делу о мошенничестве

Руководителя ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского арестовали по делу о поставке некачественной продукции военного назначения. Он действовал вместе с соучастниками, сообщает пресс-служба СК РФ.

Пыльскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По ходатайству следователей его заключили под стражу.

Установлено, что с 2022 года Пыльский поставил в ВС РФ продукцию, которая не соответствовала техническим требованиям. Глава компании и соучастники преступления причинили государству ущерб на сумму 164 млн рублей. На эти деньги также наложили арест. Правоохранители устанавливают иных лиц, причастных к преступлению.

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