Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински задержали

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В Екатеринбурге силовики задержали Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Его доставили в российскую столицу, сообщает Baza .

В конце июля МВД РФ объявило в розыск лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Шыхлынски разыскивали по уголовной статье.

Шыхлински участвует в следственных действиях, однако в настоящее время его процессуальный статус пока неизвестен.

Согласно данным СМИ, в отношении Шыхлынски возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).