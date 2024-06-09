Главу АНО «Цифровые платформы» прооперировали после нападения

Главе АНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину сделали операцию после нападения, он постепенно приходит в себя, но пока слаб, сообщает РБК.

Бывший директор проектов АНО «Цифровые платформы», друг Щельцина Владимир Зыков отметил, что друзья и знакомые пострадавших переживают, что нападавшая сторона начнет брать в расчет версию самообороны.

«Все, кто знает Ивана и Арсения, знают, что это мирные люди, поэтому не могли напасть на кого-то», — добавил он.

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» рассказал, что драка между ними началась после того, как Арсений Щельцин с другом оскорбили его девушку. По словам Романа Медведкина, он не смог этого стерпеть.

В столице в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре мужчина напал на двух других мужчин с ножом во время ссоры. Одному из пострадавших нанесли не менее девяти ударов в область жизненно-важных органов, от которых он умер в машине скорой помощи.