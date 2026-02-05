Главреда телеканала «НСТ» оштрафовали за распространение ЛГБТ*-информации

сегодня в 18:16

Таганский районный суд Москвы признал главного редактора телеканала «Настоящее страшное телевидение» Алексея Берната виновным в распространении среди детей информации о ЛГБТ*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В отношении мужчины ранее было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Речь идет о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения*.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу. Главред «НСТ» должен будет выплатить 200 тыс. рублей в качестве наказания за правонарушение.

Ранее «Кинопоиск» скрыл принадлежность персонажа аниме к ЛГБТ* за диагнозом ВИЧ. Компания Amber, занимавшаяся озвучиванием ленты, объяснила изменения необходимостью соответствия законодательству.

*Движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено

