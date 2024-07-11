Глава Ступина Мужальских: экстренные службы работают на месте падения дрона

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11 июля утром в Ступине средствами ПВО отражена атака беспилотника, на месте работают экстренные службы, сообщил глава округа Сергей Мужальских в Telegram-канале .

Обломки дрона упали на землю. В ходе происшествия разрушений и пострадавших нет.

Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.

Ранее в Сети появилось видео со следами беспилотника ВСУ, уничтоженного системой ПВО в Ступине. Он летел на Москву.