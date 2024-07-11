Глава Ступина Мужальских: экстренные службы работают на месте падения дрона
Фото - © Telegram-канал SHOT
11 июля утром в Ступине средствами ПВО отражена атака беспилотника, на месте работают экстренные службы, сообщил глава округа Сергей Мужальских в Telegram-канале.
Обломки дрона упали на землю. В ходе происшествия разрушений и пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.
Ранее в Сети появилось видео со следами беспилотника ВСУ, уничтоженного системой ПВО в Ступине. Он летел на Москву.