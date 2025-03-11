Глава Раменского округа осмотрел квартиры, разрушенные в результате атаки БПЛА

Глава Раменского округа Эдуард Малышев во вторник утром по адресу: Северное шоссе, дом № 6, в который попали обломки сбитого БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате массированной атаки БПЛА в Раменском округе пострадали 7 квартир, расположенных выше 19 этажа. В результате было эвакуировано 13 человек, среди которых 3 ребенка. Врачебная помощь пострадавшим была оказана непосредственно на месте происшествия. Часть эвакуированных размещена в пункте временного проживания, остальные находятся под присмотром родственников.

«Вместе с заместителями осмотрел разрушенные квартиры, прошелся по этажам дома. Все оперативные службы здесь работают в усиленном режиме», — написал глава Раменского муниципального округа в социальных сетях.

В результате падения обломков в селе Софьино, на КП «Высокий берег» произошло возгорание крыши. Пожар удалось локализовать.

Эдуард Владимирович напомнил, что по всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию: 8 (496) 473-91-01.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате атаки противника в Подмосковье погибли 2 человека, еще около 20 признаны пострадавшими.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, все пострадавшие в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье получат максимальное внимание.

«В больнице Видного остаются 4 пострадавших», — уточнил губернатор.