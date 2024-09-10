Глава поселения под Волгоградом скончался в машине после гибели брата в зоне СВО

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V1: глава поселения под Волгоградом умер во время ЕДГ после смерти брата в СВО

Глава Алексиковского сельского поселения Новониколаевского района Волгоградской области Михаил Зенин умер в последний день выборов. Это произошло почти сразу после того, как в зоне спецоперации погиб его брат, сообщает « Волгоград Онлайн » со ссылкой на администрацию Новониколаевского района.

55-летний Зенин похоронил родственника 7 сентября. На следующий день его тело обнаружили в автомобиле.

Один из жителей хутора Алексиковский Денис считает, что у 55-летнего Зенина не выдержало сердце из-за гибели брата. Смерть политика произошла внезапно.

«Как говорят, приехал домой на машине, водитель его оставил, и он в машине скончался», — добавил Денис.

Ранее умер бывший глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Действующий руководитель региона Юрий Зайцев сказал, что его предшественник был выдающимся российским политиком.