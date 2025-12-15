сегодня в 17:04

Глава крупнейшего наркошопа РФ «отмыл» 1 млрд руб через недвижимость в Москве

Стали известны подробности расследования деятельности крупнейшего русскоязычного криминального маркетплейса в даркнете — «Гидры» (Hydra). Собрана доказательная база по факту легализации свыше миллиарда рублей одним из руководителей наркошопа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк по итогам заседания Государственного антинаркотического комитета под председательством главы ведомства Владимира Колокольцева.

«Наркодоходы были получены в криптовалюте, которая конвертировалась в традиционные платежные средства», — рассказала Волк.

Фигурант, который с 2015 по 2024 годы совершил минимум 500 наркопреступлений на «Гидре», смог «отмыть» свыше 1 миллиарда рублей. Он легализовывал деньги через покупку недвижимости (39 объектов) и машиномест в Москве, а также элитного автомобиля. Сейчас на все эти активы наложен арест.

Уголовное дело против одного из создателей «Гидры» готовится для направления в суд, добавила Волк.

Криминальный маркетплейс «Гидра» функционировал в теневом сегменте интернета с 2015 года, отличаясь анонимностью и расчетами в криптовалюте. Российские правоохранительные органы вели расследование деятельности организации, выявив не менее 15 структурных подразделений. Общая сумма арестованного имущества фигурантов превышает 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что следователи впервые использовали механизм изъятия криптовалютных активов путем их перевода на подконтрольный органам аппаратный кошелек.

