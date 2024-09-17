Глава компании «ЕРСМ Сибири» при задержании пытался сбежать через крышу

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Обвиняемого в хищении миллиарда у Минобороны силовики поймали на крыше

Главк компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, против которого завели уголовное дело о хищении почти миллиарда рублей у Минобороны, силовики поймали на крыше дома, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«Безруков при задержании. вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — рассказали представителю агентства в силовых структурах.

По данным ТАСС, следствие будет просить суд взять Безруков под стражу.

Руководитель компании был задержан по делу о хищении почти 1 млрд рублей у Минобороны при строительстве центра управления связи Минобороны.

Обязательства по контракту бизнесмен не выполнил, деньги присвоил себе, указано в публикации.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.