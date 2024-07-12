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Глава Коломны Гречищев выехал на место падения Sukhoi Superjet

Глава подмосковной Коломны Александр Гречищев направился на место крушения лайнера Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино.

«По предварительной информации, на борту находились 2 пилота и штурман», — написал Гречищев в Telegram-канале.

Он добавил, что место авиакатастрофы оцепили. Там работают экстренные службы.

Причины падения самолета устанавливают. Гречищев призвал жителей сохранять спокойствие.

12 июля под Коломной упал Sukhoi Superjet. Перед авиакатастрофой он подавал сигналы бедствия.

По предварительным данным, погибли 3 члена экипажа. Пассажиров на борту не было.