Глава Дагестана заявил о попытке атаки беспилотника ВСУ на Каспийск

В субботу украинские силы предприняли очередную попытку атаковать беспилотником объекты в Каспийске, информации о жертвах и разрушениях нет, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Уважаемые дагестанцы! Я на постоянной связи с ответственными органами, нами делается все, чтобы обеспечить безопасность жителей республики», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время информация о пострадавших и разрушения в результате атаки ВСУ уточняется.

Глава региона призвал жителей Дагестана сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Также Меликов напомнил, что за размещение фото и видеоматериалов с последствиями атак ВСУ, которые могут оказать содействие противнику, гражданам может грозить уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что несколько взрывов прогремело в Лазаревском районе Сочи. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Дагомысе.