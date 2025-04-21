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Гладков: за 3,5 года в Белгородской области погибли 23 ребенка

За 3,5 года в результате действий ВСУ в Белгородской области погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он также рассказал о работе фонда помощи детям, которые получили ранения от обстрелов врага.

«Будем помогать всем детям, получившим ранения от агрессии врага, до 21 года включительно», — отметил Гладков.

Ранее на трассе Томаровка — Красная Яруга в Белгородской области от удара FPV-дрона пострадал мирный житель.