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Гладков: в Белгородской области от удара ВСУ погибла женщина

В поселке Пролетарский Белгородской области в результате удара Вооруженных сил Украины погибла женщина. Кроме того, от удара ВСУ 12-летняя девочка получила контузию, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины…», — отметил он.

В этот момент рядом на велосипеде ехала 12-летняя девочка. По предварительной информации, она получила контузию. Ей оказывают помощь.

На месте работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны и волонтеры.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении мая 2025 года регулярно обстреливали Белгородскую область. В результате вражеских атак 92 человека получили травмы различной степени тяжести.