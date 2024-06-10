Гладков сообщил о еще трех пострадавших от атак ВСУ под Белгородом

От атаки украинских дронов в Белгородской области пострадали еще три человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в результате украинской атаки дронами на регион еще три человека пострадали, всем потребовалась медицинская помощь.

«В Шебекине атакован легковой автомобиль. В результате взрыва ранена женщина — с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Кроме автомобиля пострадавшей осколками поврежден еще один легковой автомобиль», — написал Гладков.

Двое мужчин с закрытыми черепно-мозговыми травмами пришли в больницу в Грайворонском районе. У них диагностировали контузию и сотрясение мозга. Один из них пострадал, когда работал в поле. Его не было в кабине КамАЗа, но признаки недомогания проявились позднее. Второй из обратившихся за помощью пострадал 9 июня во время атаки села Безымено, но за помощью тоже обратился не сразу.

Оба пострадавших мужчин будут получать амбулаторное лечение. Медики отпустили их домой.

Ранее в Шебекино на мине подорвались четыре человека. Позднее число пострадавших увеличилось до пяти.