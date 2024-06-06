сегодня в 14:48

Гладков: при обстреле Репяховки в Белгородской области пострадала жительница

Мирная жительница пострадала в результате атаки ВСУ при помощи FPV-дрона окраины села Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, она самостоятельно обратилась в районную больницу. Там медики оказали ей всю помощь.

По словам Гладкова, от госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение планирует получать амбулаторно.

В результате атаки на территории сельхозпредприятия повреждения получила кровля хозобъекта. Оперативные службы находятся на месте происшествия.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Белгородской области.