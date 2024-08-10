Гладков подтвердил заход ВСУ в село Пороз Белгородской области

Захваченные ВСУ жители белгородского села вернулись к родственникам
Происшествия

Захваченные ВСУ два жителя белгородского села вернулись к родственникам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Два жителя села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Белгородцы здоровы и находятся вместе со своими родными, уточнил Гладков.

Ранее в медиа распространяли кадры якобы захода ДРГ ВСУ в село.