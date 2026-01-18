Гинеколог оставила внутри россиянки щетку-ершик и промолчала об этом

32-летняя россиянка обратилась в частную клинику с целью проверить состояние здоровья. Гинеколог в процессе осмотра произвела забор материала с шейки матки посредством специального зонда с небольшим щеточным наконечником, который в итоге оставила внутри женщины и промолчала об этом. Пострадавшей потребовалась срочная операция, сообщает Baza .

Предварительно известно, что практически сразу после визита к врачу состояние женщины ухудшилось: поднялась температура, появились болезненные ощущения в нижней части живота. Пациентка немедленно вернулась в клинику, где при ультразвуковом исследовании в ее матке обнаружили посторонний объект. Однако врач проигнорировала находку, предположив, что это внутриматочная спираль, которую пациентка никогда не использовала.

В другом медицинском учреждении женщине была проведена экстренная операция, в ходе которой выяснилось, что причиной недомогания был тот самый отломившийся «ершик» от гинекологического зонда, оставленный предыдущим врачом.

Представляющий интересы пострадавшей Юрий Кириленков уверен, что гинеколог не могла не заметить поломку инструмента и, вероятно, предпочла скрыть данный факт. В настоящее время юрист и его доверительница добиваются выплаты компенсации со стороны клиники и инициирования уголовного дела.

Администрация медицинского учреждения, в свою очередь, перекладывает ответственность за произошедшее на производителя некачественного инструмента, выражая готовность компенсировать лишь часть ущерба.

