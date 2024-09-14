Гидроразбиватель перемолол жителя Новгородской области на бумажном заводе

Гидроразбиватель перемолол рабочего бумажной фабрики в городе Валдай Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 13 сентября. 42-летний житель Новгородской области, находясь на заводе, опустился в чан, где перерабатывается бумага. Не заметив его, другой сотрудник учреждения активировал гидроразбиватель, находящийся в емкости.

В результате 42-летний мужчина получил серьезные травмы и скончался. Хотя следователи СК РФ не нашли злого умысла в действиях коллеги погибшего, против него открыли уголовное дело по признакам преступления, согласно части один статьи 109 УК России — причинение смерти по неосторожности.

Ранее жителя Нижегородской области приговорили к 10 годам колонии за ряд преступлений. Он убил друга гвоздодером и нанес травмы отцу подруги.