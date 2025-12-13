Гидрогелевые шарики чуть не стоили жизни 10-месячной девочке в Оренбурге
Фото - © Telegram-канал SHOT
10-месячная девочка проглотила гидрогелевые шарики и оказалась в реанимации в Оренбурге. Ей пришлось делать операцию, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в начале декабря. 26-летняя мать девочки Ксения находилась дома. Она ненадолго отвлеклась и не заметила, как дочь съела два гидрогелевых шарика.
Прошло немного времени, и девочке поплохело. Ее начало сильно тошнить. Родители подумали, что у дочки ротавирус, и отправились в инфекционную больницу.
Мать с дочерью увезли в больницу. Однако девочку все еще тошнило.
Ребенку назначили рентген и УЗИ. Оказалось, что у малышки кишечная непроходимость. Ей сделали операцию и достали два разбухших гидрогелевых шарика.
После операции девочка пролежала в реанимации четыре дня. Затем ее перевели в стандартную палату. Малышке становится лучше. Скоро их с мамой выпишут.
