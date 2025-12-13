Гидрогелевые шарики чуть не стоили жизни 10-месячной девочке в Оренбурге

10-месячная девочка съела гидрогелевые шарики и чуть не умерла в Оренбурге

10-месячная девочка проглотила гидрогелевые шарики и оказалась в реанимации в Оренбурге. Ей пришлось делать операцию, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в начале декабря. 26-летняя мать девочки Ксения находилась дома. Она ненадолго отвлеклась и не заметила, как дочь съела два гидрогелевых шарика.

Прошло немного времени, и девочке поплохело. Ее начало сильно тошнить. Родители подумали, что у дочки ротавирус, и отправились в инфекционную больницу.

Мать с дочерью увезли в больницу. Однако девочку все еще тошнило.

Ребенку назначили рентген и УЗИ. Оказалось, что у малышки кишечная непроходимость. Ей сделали операцию и достали два разбухших гидрогелевых шарика.

После операции девочка пролежала в реанимации четыре дня. Затем ее перевели в стандартную палату. Малышке становится лучше. Скоро их с мамой выпишут.

