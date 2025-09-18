Геологическая служба США зафиксировала подземные толчки магнитудой 7,8

Масштабная угроза цунами затронула регионы Тихоокеанского бассейна
Происшествия

Крупное землетрясение магнитудой 7,8 по данным Геологической службы США произошло у побережья Камчатки, вызвав цепную реакцию в Тихоокеанском регионе, сообщают «Вести».

Американские сейсмологи официально объявили угрозу цунами для Гавайских островов, где уже начаты превентивные мероприятия по обеспечению безопасности населения.

Под особым наблюдением также находятся Алеутские острова — цепь вулканических островов, протянувшаяся от Аляски к Камчатке.

Ранее на Камчатке объявили угрозу цунами.

