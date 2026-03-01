Генконсульство РФ: не поступало данных о погибших при атаках на Дубай россиянах

В генконсульство России рассказали, что им не поступало информации о погибших при атаках на Дубай гражданах РФ, сообщает РИА Новости .

«Данных о погибших или пострадавших россиянах не поступало», — сказал собеседник.

После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства. Ночью в Дубае прогремели взрывы. Под удар попал отель Бурдж-аль-Араб, там начался пожар. Были атакованы порт Джебель-Али и аэропорт.

Отдыхающие в Дубае россияне по-разному реагируют на обстрел. Одни скрываются в укрытиях и обдумывают переезд, а другие продолжают свой отпуск.

