Генконсул: россиян среди жертв пожара в клубе в Гоа, предварительно, нет Происшествия сегодня в 08:29

Генеральный консул РФ в Мумбаи Иван Фетисов рассказал, что граждан России среди погибших при пожаре в ночном клубе в штате Гоа на юго-западе Индии, предварительно, нет. Об этом сообщает ТАСС.