Генконсул: россиян среди жертв пожара в клубе в Гоа, предварительно, нет
Генеральный консул РФ в Мумбаи Иван Фетисов рассказал, что граждан России среди погибших при пожаре в ночном клубе в штате Гоа на юго-западе Индии, предварительно, нет. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее произошел пожар в ночном клубе в Гоа. По предварительным данным, огонь мог распространиться из-за взрыва газового баллона.
«Мы сейчас проверяем информацию о жертвах», — отметил Фетисов.
Начальник полиции Гоа Алок Кумар заявил, что в результате возгорания погибли 25 человек, не менее 50 пострадали. Среди погибших минимум четыре туриста и 14 сотрудников клуба.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.