Генерал Росгвардии Рябых попался на взятке в 15 млн рублей

В Москве арестовали генерал-майора Росгвардии Рябых за взятку в 15 млн руб

Военный суд в Москве арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых. Он проходит по уголовному делу об особо крупной взятке в примерно 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Генерала задержали несколько дней назад и уже уволили с работы. Рябых подозревают в совершении преступления по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупом размере).

Пресс-служба 235-го гарнизонного военного суда подтвердила, что генерала Росгвардии заключили под стражу, но отказалась озвучивать подробности дела.

Константин Рябых ранее был командующим военной части № 3910, полк которой был расквартирован в Костроме и занимался обеспечением общественного порядка. Часть расформировали в 2017 году.

Ранее защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова заявила о намерении обжаловать передачу дела их клиента в Мосгорсуд. В отношении бывшего замглавы оборонного ведомства возбуждено три уголовных дела, в том числе по обвинению во взяточничестве.