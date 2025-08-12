сегодня в 15:59

Гектар сухостоя загорелся под Бахчисараем в Крыму

В Скалистом в Бахчисарайском районе Республики Крым на открытой местности загорелась сухая растительность на площади в один гектар. Пожар тушат сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба министерства.

Работникам приходится работать в труднодоступной местности. Из-за жары и сильного ветра тушить возгорание сложнее.

Задействованы около 160 человек и 24 единицы техники. Пожар удалось локализовать на трех с половиной гектарах.

