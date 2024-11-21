Газы или нефть: эксперт осветила причины массовой гибели тюленей в Казахстане

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Мария Соловьева рассказала об исследовании, показавшем, что каспийские нерпы гибнут в основном из-за выхода подземных природных газов, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мы предполагаем гипотезу, что причина в выходе подземных природных газов, которые тяжелее воздуха, и которые при выходе из воды начинают стелиться над водной поверхностью», — сказала эксперт.

Среди других возможных причин ученые ранее называли вирусные заболевания, нефтяные выхлопы, тяжелые металлы и органические загрязнители, но ни одна из них не была доказана, также отметила Соловьева.

В октябре и ноябре на берегу Каспийского моря в Казахстане были обнаружены почти 2 тыс. погибших тюленей. Побережье осматривали специалисты из Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции.