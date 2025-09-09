сегодня в 16:56

«Газель» с 500 кг запрещенных веществ задержали в Подмосковье

Двое, предположительно, наркосбытчиков планировали провезти в Москву 479 свертков с порошкообразными наркотиками общей массой практически 500 килограмм. Силовики рядом с Солнечногорском в Подмосковье на 43 км трассы М-11 «Нева» остановили машину и устроили осмотр кузова, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В «Газели» нашли четыре металлических катушки с кабелем. В них находились наркотики.

Силовики произвели изъятие 500 килограмм порошка. В ходе экспертизы выяснилось, что в них находился эфедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 30, части 5 статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованный группой в особо крупном размере»). Мужчин суд отправил под стражу.