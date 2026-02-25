Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов предупредил, что из-за намеренных обстрелов Киевом Запорожской АЭС может произойти ядерная катастрофа, сообщает ТАСС .

По его словам, возможное ЧП может затронуть в том числе те страны, которые оказывают поддержку киевскому режиму.

Гатилов отметил, что с начала СВО российские войска атакуют только военные цели, включая те предприятия, которые обеспечивают нужды ВСУ. Тем временем украинские солдаты «в нарушение международного гуманитарного права с 2014 года использует объекты гражданской инфраструктуры для военных нужд».

По его словам, ВСУ размещают такие объекты вблизи жилых домов и «трусливо прячутся за спинами женщин и детей». Также украинские войска целенаправленно атакуют российских мирных граждан.

Ранее ВСУ накануне ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области. В результате пострадала одна мирная жительница.

