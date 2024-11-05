Гасанов в долгах: ФНС закрыла счета производителя «самых брутальных роллов»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ООО «Банда Фудс», принадлежащей блогеру Гусейна Гасанова. С компании, которая обещала производить «самые брутальные и фотогеничные роллы», требуют взыскать 835 тысяч рублей, сообщает SHOT .

Блокировка счетов произошла 1 ноября. Причин для такого решения несколько: компания не присылала отчетность, в отношении организации также появляются новые исполнительные производства.

Гасанов открыл «Банду Фудс» в апреле 2023 года. Бизнес продержался около 3 месяцев — на ООО подали в суд представители одной из компаний, которая занималась доставкой продукции. Они утверждали, что Гасанов задолжал им 645 000 рублей.

Судебные тяжбы с «Бандой Фудс» продолжаются.