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Ганчев: группировка ВСУ может оказаться в полукотле под Купянском

Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ закрепляются на окраинах Купянска. В результате ВСУ могут оказаться в полукотле, сообщает РИА Новости .

По словам главы российской администрации региона, российские войска также продолжают наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города.

Ганчев отметил, что в котле может оказаться «довольно большая» по численности группировка ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска заблокировали две группировки ВСУ численностью около 15 тыс. человек под Купянском. По его словам, находящиеся в окружении украинские силы пытаются эвакуироваться.

В четверг стало известно, что ВС РФ захватили первый опорник ВСУ в Купянске. Российские подразделения на некоторое время «обрубили связь» украинским боевикам.