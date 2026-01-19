Галонганов: убийство во Фрязеве пытаются окрасить в межнациональный конфликт

19 января во Фрязеве в Электростали на бытовой почве и внезапно возникшего конфликта произошло убийство молодого человека в автобусе, после чего ряд СМИ и пабликов в Сети начали преподносить ситуацию с межнациональным подтекстом, которого на самом деле нет. Доктор юридических наук, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Общественной палаты Московской области Алексей Галоганов призвал население доверять только официальным источникам.

«В подмосковной Электростали на бытовой почве произошел конфликт, который привел к гибели молодого человека. Вместе с тем часть СМИ, блогеров и лидеров общественного мнения пытаются окрасить эту историю межнациональным подтекстом. Это может разделить общество, сея раздор и еще больше конфликтов. Не поддавайтесь на провокации», — сказал Галоганов.

По мнению юриста, подобные толкования неверно отражают реальную картину инцидента и способны усилить общественное волнение.

По последним данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, причиной инцидента послужила внезапная личная неприязнь между пассажирами автобуса. После того как они покинули салон общественного транспорта, завязалась потасовка на остановке, в ходе которой один из дерущихся нанес ножевое ранение 18-летнему молодому человеку. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. На данный момент компетентными органами проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В настоящее время следователи анализируют записи камер видеонаблюдения, выясняют все детали происшествия и определяют всех причастных к нему лиц.

Галоганов также акцентировал внимание на том, что объективные сведения о процессе расследования публикуются только уполномоченными органами, в первую очередь Следственным комитетом России.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль дело об убийстве молодого человека во Фрязеве. Предварительно известно, что конфликт начался с неприличных жестов и замечания на эту тему. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один человек погиб.

