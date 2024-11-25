ФСБ: житель Подмосковья задержан по подозрению в финансировании ВСУ

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в финансировании ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Чувашии .

Правоохранители задержали гражданина РФ 1997 года рождения. По версии следствия, он перечислял деньги на счета двух запрещенных в России боевых националистических организаций.

Мужчина делал это в целях предоставления помощи украинским военным, которые осуществляли деятельность, направленную против безопасности РФ. Деньги подозреваемый перечислял в течение полутора лет, c декабря 2022 года по июнь 2023 года.

Деятельность мужчины выявили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Их проводило УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «П» 4 Службы ФСБ России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ (содействие терроризму).

Всего за 2022–2024 гг. в Чувашии за совершение террористических и экстремистских преступлений задержаны и осуждены более 14 человек.

Ранее имущество родственников командира ВСУ арестовали в Крыму. По версии следствия, полученные доходы от его использования направлялись для финансирования терактов.