ФСБ задержала жительницу Донецка, собиравшую данные о машинах чиновников

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в госизмене. Женщина собирала и передавала данные об автомобилях, которые были припаркованы у административных зданий, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Подозреваемую завербовали через Telegram. С ней связались представители СБУ. Она передавала кураторам сведениям о машинах, которые стояли у административных зданий.

Также женщина изъяла из тайника контейнер с компонентами для СВУ и переместила его в другое место, используемое для диверсионно-террористических целей. В это момент ее задержали сотрудники ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Подозреваемая во всем созналась.

