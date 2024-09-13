ФСБ задержала стриптизера Маугли, обещавшего вернуть бойца с СВО за 3 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали в Москве стриптизера Станислава Тура по кличке Маугли. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Танцор обещал вернуть солдата с СВО за 3 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.

Маугли и его подельник заявили гражданину, что могут вернуть родственника из зоны спецоперации. За это они потребовали вознаграждение в размере 3 млн рублей.

Тур уже был замечен в нескольких скандалах. Его судили за кражу и подделку документов. Более того, он предлагает услуги приватных танцев на дому, а также «решает вопросы» с военкоматами и ГАИ.

Ранее оперативники собственной безопасности задержали сотрудника ППСП ОМВД России по району Теплый Стан в Москве. У него изъяли свертки с наркотиками.