ФСБ задержала россиянина, собиравшего сведения об оборонном предприятии в ЦФО
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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию ГУР Украины собирал информацию, фотографии и видео, сообщает РБК.
Собираемые им сведения касались производственной деятельности оборонного предприятия, находящегося в Центральном федеральном округе.
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