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ФСБ задержала россиянина, собиравшего сведения об оборонном предприятии в ЦФО

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию ГУР Украины собирал информацию, фотографии и видео, сообщает РБК .

Собираемые им сведения касались производственной деятельности оборонного предприятия, находящегося в Центральном федеральном округе.

Против молодого человека 2003 года рождения завели уголовное дело о госизмене.

Задерживали злоумышленника два сотрудника. Его оперативно скрутили, обыскали и надели на него наручники.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге возле Балаклавской ТЭС в Севастополе. По делу задержан местный житель. Мужчина сам связался с украинским ГУР.