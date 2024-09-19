ФСБ задержала преступную группу, незаконно прописывающую африканцев в РФ

Сотрудники ФСБ задержали преступную группировку, которая заработала 60 млн рублей на незаконной регистрации африканцев на территории России, сообщает РИА Новости .

ФСБ провела операцию совместно с МВД и Росгвардией. Правоохранители пресекли противоправную деятельность группировки, которая специализировалась на въезде и транзитном перемещении африканцев через Россию в страны Евросоюза.

За свою деятельность злоумышленники брали вознаграждение. Преступники заключали сделки, используя фиктивные браки и установление отцовства над детьми из России. Затем они получали разрешение на временное пребывание и вид на жительство, а также визы для долгосрочного нахождения в стране.

Преступная группировка орудовала с 2021 года, за это время им удалось обманным путем заработать 60 млн рублей. В ее состав входили украинцы, нигерийцы и россияне. Организатором преступных схем был старший преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы — гражданин Нигерии.

По делу провели 25 обысков и допросили более 25 свидетелей. В смартфонах, компьютерах, планшетах и ежедневниках фигурантов обнаружили доказательства совершения преступлений.