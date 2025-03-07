ФСБ выявила организатора финансирования терроризма в Томской области

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Сотрудники Федеральной службы безопасности вычислили и пресекли деятельность предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций в Томской области, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Подозреваемый переводил деньги на криптовалютный кошелек для обеспечения террористической деятельности. Этим кошельком пользовалось лицо, связанное с международной террористической организацией.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности). Фигуранту грозит пожизненное тюремное заключение.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается для закрепления доказательственной базы.

Ранее в Подмосковье следователи задержали 22-летнего уроженца Северного Кавказа, которого обвиняют в финансировании террористической организации.