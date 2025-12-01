сегодня в 08:25

ФСБ уничтожила агента Украины при попытке убийства офицера в Крыму

ФСБ России ликвидировала в Крыму сотрудника военной разведки Украины, когда тот готовил теракт в отношении офицера Минобороны РФ. Об этом ТАСС рассказали в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

За организацией подготовки к теракту стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Его планировали провести в Крыму против одного из старших офицеров министерства обороны РФ.

Работники ФСБ установили, что завербованный ГУР украинец должен был взорвать российского военного в его машине. Для этого должна была использоваться взрывчатка.

Исполнителя теракта убили, когда он пытался заложить устройство под машину. Мужчина оказал вооруженное сопротивление работникам ФСБ РФ.

У исполнителя теракта провели изъятие средств связи с куратором и компоненты взрывчатки западного изготовления.

ФСБ выяснила, кто организатор теракта. Им является сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Один из его пособников задержан в Крыму. Против него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По решению суда мужчину заключили под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.