сегодня в 13:12

ФСБ пресекла легализацию более 2 тыс иностранцев в России

Организатор и члены преступной группы, незаконно оформившей документы для пребывания в России более чем 2 тысячам выходцев из восточных государств, были задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает «Царьград» .

Незаконная деятельность принесла им доход в размере 500 миллионов рублей.

По информации, предоставленной ФСБ, задержаны организатор и 20 участников группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан, прибывших в Россию из восточных стран.

Ранее стало известно о мигрантах, которые разделывали барана прямо на лавочке, расположенной на одной из детских площадок в Москве.

