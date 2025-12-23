ФСБ пресекла легализацию более 2 тыс иностранцев в России
Фото - © ФСБ России
Организатор и члены преступной группы, незаконно оформившей документы для пребывания в России более чем 2 тысячам выходцев из восточных государств, были задержаны сотрудниками ФСБ, сообщает «Царьград».
Незаконная деятельность принесла им доход в размере 500 миллионов рублей.
По информации, предоставленной ФСБ, задержаны организатор и 20 участников группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранных граждан, прибывших в Россию из восточных стран.
Ранее стало известно о мигрантах, которые разделывали барана прямо на лавочке, расположенной на одной из детских площадок в Москве.
