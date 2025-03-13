ФСБ показала «подарочные наборы» со взрывчаткой для солдат и госслужащих РФ

Пресс-служба ФСБ опубликовала видео, на котором показала «подарочные наборы» с духами для солдат и госслужащих РФ. В них по заданию спецслужб Украины поместили взрывчатку, сообщает РБК .

Бомбы были помещены в коробки и спрятаны в мешки синего цвета. К изделиям привязали ленточки для маскировки.

Внутри ящиков находилась взрывчатка. Задержанный в Свердловской области мужчина признался, что переслать бомбы ему сказал знакомый из Украины. Они познакомились в Сети.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в отношении героев СВО. Планировалось, что бомбы попадут в руки к госслужащим в Воронеже, Москве, Краснодарском крае и Саратовской области. Взрывчатка была в пяти посылках.