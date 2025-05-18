ФБР подтверждает умышленный характер атаки у клиники в Палм-Спрингс

Взрыв в Калифорнии признан терактом: погиб один человек

Федеральное бюро расследований официально заявило о террористическом характере взрыва, произошедшего у клиники в калифорнийском Палм-Спрингс, сообщает RT .

Помощник директора ФБР Акил Дэвис в эксклюзивном комментарии для CNN подчеркнул: «Не питайте иллюзий — это был умышленный террористический акт».

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном в непосредственной близости от медицинского учреждения. В результате инцидента погиб один человек, несколько получили ранения различной степени тяжести.

Местные правоохранительные органы совместно со спецподразделениями ФБР проводят масштабную операцию по задержанию подозреваемых. Особое внимание уделяется возможным связям исполнителей с радикальными группировками. Власти Калифорнии ужесточили меры безопасности на всех стратегически важных объектах штата, особенно в местах массового скопления людей.

Этот теракт стал первым подобным инцидентом в Палм-Спрингс за последнее десятилетие. Город, известный своими фестивалями и курортной зоной, сейчас находится в состоянии повышенной готовности. Жителям и гостям города рекомендовано проявлять бдительность и сообщать о любых подозрительных предметах или действиях в правоохранительные органы. Расследование продолжается, спецслужбы обещают предоставить дополнительную информацию по мере поступления новых данных.