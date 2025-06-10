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Фасад подземного перехода обрушился на парня и девушку в центре Москвы

Фасад подземного перехода обрушился на парня и девушку в центре Москвы. Молодой человек госпитализирован, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел возле станции метро «Электрозаводская». Во время вечерней прогулки на парня и девушку обрушилась часть облицовки подземного перехода.

На опубликованных кадрах видно, как верхняя часть фасада рухнула вниз и разбилась на мелкие части. Парень держится рукой за окровавленную голову.

Врачи диагностировали у молодого человека травму головы и плеча. В настоящее время он проходит лечение в больнице. Девушка получила мелкие травмы.