Фанат Давидыча решил побить рекорд блогера по приседаниям и попал в больницу

Фанат автоблогера Эрика Давидыча (Китуашвили) Никита поспорил, что сможет перебить рекорд кумира по приседаниям. Он выиграл 20 тыс. рублей, сделав упражнение 2 тыс. раз, но получил проблемы с почками, печенью и попал в больницу, сообщает Mash .

Инцидент произошел 26 января 2025 года во Владивостоке в Приморском крае. Никита заключил с коллегами спор о том, что сможет перебить рекорд Эрика Давидыча по приседаниям, который он установил на прямой трансляции (1251 раз).

Молодой человек приседал с 18:00 до 03:00. Сделал 2 тыс. повторений, но на следующий день не смог подняться с постели.

На протяжении трех дней молодой человек жил обычной жизнью. Однако затем заметил проблемы со здоровьем. Его моча визуально оказалась похожа на чай.

Молодой человек сдал анализы и выяснилось, что у него проблемы с почками и печенью. Диагноз пока выясняют.