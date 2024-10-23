Европейский спутник связи разрушился из-за взрыва

Причиной разрушения европейского спутника связи Intelsat на орбите Земли стал взрыв топлива, пишет ТАСС .

«Скорее всего, взорвалось топливо», — сказал в беседе с агентством ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам ученого, спутник был оснащен двухкомпонентными химическими двигателями, элементы которого могли сдетонировать.

Ранее во вторник Роскосмос сообщил, что аппарат во время происшествия разлетелся на более 80 фрагментов, которые представляют угрозу другим устройствам на орбите.