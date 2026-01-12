Это вымирание: загадочная эпидемия убила 14 человек за 10 дней в Италии

14 человек умерли в итальянской провинции за 10 дней от неизвестной болезни

14 человек скончались в итальянской провинции в течение 10 дней в результате загадочной эпидемии. Эксперты опасаются, что она может привести к настоящему вымиранию, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Corriere Fiorentino.

Трагедия произошла в городе Кастильон-Фьорентино, где проживает всего 12 тыс. человек. Не прошло и двух недель 2026 года, как жизни 14 местных граждан забрала загадочная эпидемия.

Все умершие были разных возрастов. По словам мэра города Марио Аньелли, таких смертей не происходило даже во время пандемии.

«Такого никогда не было, даже с Covid-19, но я знаю, что мы не единственный город с таким явлением в провинции Ареццо», — сказал мэр.

Эксперты отмечают, что естественный баланс между рождаемостью и смертностью в провинции — отрицательный. Если эпидемия продолжит бушевать, то это грозит городу вымиранием.

При этом точные причины смерти 14 местных жителей никто не может назвать. Мэр считает, что это могло произойти из-за волны гриппа и холода. Не исключает он вариант и простого совпадения, что эти люди умерли за один короткий промежуток.

Ранее россиянин подхватил опасную инфекцию после обряда очищения на Бали. Ему год пришлось лечиться противопаразитными препаратами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.